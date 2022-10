GP Australia, Quartararo: "Esperienza per il futuro, in Malesia ci proverò"

Per Fabio Quartararo è una Phillip Island da dimenticare, con un ko dopo 10 giri che fa male al francese e gli fa perdere la testa della classifica Mondiale dopo 13 gare da leader in solitaria. Il "Diablo" però non si arrende e a Sepang ci proverà: "In Malesia proveremo a stare lì davanti e, soprattutto, di restare in gara. Ho faticato a scaldare la gomma dietro, alla 2 ho provato a restare all'interno e invece mi hanno sorpassato. In Malesia sarà difficile, ma ci proveremo. Mi serve come esperienza per il futuro".