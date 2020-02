MotoGP, allarme spalla per Marquez: di nuovo operato?

"Non so qual sia il mio tempo di recupero, un nervo della spalla mi fa male e perdo energia“. Al termine dei primi tre giorni di test della MotoGP a Sepang, Marc Marquez non aveva nascosto un po' di preoccupazione per la sua spalla destra, operata a fine novembre. Un intervento lungo e delicato, che, però, potrebbe non aver risolto i problemi del campione del mondo. Tanto che, secondo voci provenienti dalla Germania, Marquez potrebbe essere costretto a finire di nuovo sotto i ferri. Quartararo non si batte nei test

























































Un eventuale altro intervento, però, lo costringerebbe non solo a saltare le prove in programma a fine mese in Qatar, ma anche il primo GP della stagione, previsto per l'8 marzo sempre a Losail. Un'ipotesi per ora solo azzardata, che alla Honda si sono affrettati a smentire. "Ipotesi prive di fondamento", hanno fatto sapere dalla squadra che schiera i fratelli Marquez.

Di sicuro la condizione fisica di Marc non è ottimale e potrebbe condizionare il suo avvio di stagione su una pista come quella del Qatar, dove ha sempre fatto fatica.