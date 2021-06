Libere Olanda, Rossi: "Posso fare una gara decente". Bagnaia: "C'è da lavorare"

MOTOGP OLANDA

Il bilancio del Dottore è positivo, c'è ottimismo per il prosieguo del weekend

Nonostante il 17° complessivo in combinata nel GP d'Olanda Valentino Rossi non perde le speranze in vista della gara di domenica. Per il "Dottore", che nelle prossime settimane dovrà prendere una decisione per il futuro, una prestazione in linea con le attese: "Mi sono trovato bene con la moto e sono piuttosto ottimista, non è andata male. Purtroppo non siamo così competitivi per giocarsi quello che vorrei io, come il podio".

"Sono in tanti ad andare forte, però sono abbastanza in linea con il secondo gruppo. Bisogna ancora scegliere le gomme ma non sono messo così male, credo di poter fare una gara decente. Inoltre in uno dei miei tentativi veloci ho incontrato bandiere gialle. Il nuovo asfalto è molto buono e anche sul bagnato ha retto bene, ci sono delle buche, ma hanno fatto un bel lavoro" le parole del pilota del team Petronas.

Altro stato d'animo per Pecco Bagnaia, che ha chiuso il venerdì con la 14esima posizione in combinata: "Non sono soddisfatto. C'è molto da lavorare, ma è un po' una costante quest'anno: a parte al Mugello, sto riscontrando sempre un po' di fatica ad entrare in pista e ad essere competitivo. È un qualcosa su cui dobbiamo lavorare e capire perché succede. Stamattina, alla fine del turno ero riuscito a fare un passettino in avanti, ma non mi trovavo troppo bene".

"La pista mi piace sempre molto qui, ma non sono contento della mia giornata ed abbiamo abbastanza da lavorare. Ma principalmente penso di essere io a dover cercare di adattarmi maggiormente alla pista" ha commentato il pilota piemontese. Il ducatista ha poi spiegato: "Èsicuramente troppo poco per capire come va la nostra moto qui, poi sono convinto che nel momento in cui ci metteremo a posto riusciremo a stare là davanti. Sappiamo che le Yamaha, le Suzuki e le Honda sono molto veloci qui e noi facciamo sempre un po' più fatica, ma credo che risolveremo la situazione e magari potremo fare anche una gara all'attacco. È una pista complicata per la nostra moto, ma quest'anno siamo riusciti ad essere già veloci su piste che lo dovevano essere"