Le Mans Libere 1: Pol Espargarò in testa; alle sue spalle Rins e Bagnaia. Marquez fuori dalla top ten

PROVE LIBERE 1

È del più giovane dei due fratelli Espargarò il miglior tempo nella sessione di prove che ha aperto il weekend del settimo appuntamento stagionale.

Pol Espargarò e la Honda HRC davanti a tutti all'alba del weekend del GP di Francia. Il pilota spagnolo precede di 109 millesimi Alex Rins e di 122 Francesco Bagnaia. Alle spalle del ducatista il campione in carica e idolo di casa Fabio Quartararo (+0.141). Quinto tempo per Aleix Espargarò (+01.71) che ha preceduto Joan Mir con l'altra Suzuki factory e Jack Miller, vincitore della gara della premier class dello scorso anno a Le Mans. Quartararo, una giornata con le stelle del PSG













1 di 8 ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp 1 di 8 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Honda, Suzuki, Ducati, Yamaha e Aprilia: ci sono cinque moto diverse nella top five del primo turno di prove libere a Le Mans. Sotto il sole brillano i colti del team HRC, ma solo con Pol Espargarò, visto che per Marquez il fine settimana inizia sottotono che non riesce a farsi strada nelle posizioni che contano e chiude a mezzo secondo dal compagno di squadra. Alle spalle dei primi cinque, Mir è sesto a 171 millesimi dalla vetta e precede Miller, l'Aprilia ufficiale di Maverick Vinales, la Ducati Pramac di uno altro dei piloti di casa - Johan Zarco - e quella VR46 Racing Team di Luca Marini. Dodicesimo tempo per Enea Bastianini con la Ducati Gresini, mentre Marco Bezzecchi, Andrea Dovizioso e Fabio Di Giannantonio occupano le posizioni dalle quindicesima alla diciassettesima. Solo ventesimo Franco Morbidelli (caduto ad inizio turno), come Miguel Oliveira che lo segue in classifica.