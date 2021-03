La MotoGP torna in Ungheria nel 2023: firmato accordo con la Dorna

La MotoGp torna in Ungheria nel 2023. Il Ceo della Dorna Carmelo Ezpeleta ha incontrato infatti a Budapest József Pacza, il CEO di Kelet Magzarorsza'g Versenypálya Kft, per firmare un accordo che prevede la disputa del Gran Premio sul nuovo circuito vicino a Debrecen. Nell'ambito del progetto è previsto inoltre un investimento di 188 milioni di euro per realizzare anche tutte le strutture correlate al circuito.

Getty Images