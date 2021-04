GP Portogallo, Morbidelli: "Sono fiducioso". Rossi: "Preoccupato, voglio essere competitivo"

MOTOGP PORTOGALLO

Petronas dal doppio volto in qualifica: Morbidelli partirà dalla seconda fila, Rossi dalla sesta

Dopo le prime due tappe deludenti il team Petronas raccoglie risultati opposti all'autodromo do Algarve, con Franco Morbidelli che partirà dalla quinta posizione in griglia e Rossi dalla 17esima. Il GP del Portogallo a Portimao potrebbe essere la chance per l'italo-brasiliano di dare una scossa alla sua stagione, iniziata in maniera tutt'altro che esaltante: "Qui a Portimao sembra che siamo riusciti a risolvere i problemi avuti in Qatar, devo essere contento di questa posizione in qualifica". Qualifiche e confusione a Portimao Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"Sono riuscito ad essere veloce anche nel giro secco, mi sento fiducioso. Le sensazioni non sono come quelle dell'anno scorso, ma sono contento. Stiamo lavorando per tornare forti e abbiamo fatti dei cambiamenti che hanno favorito la velocità. Ma il problema è che le Ducati e la Yamaha sono molto veloci, così come le Suzuki. Vedremo cosa accadrà in gara, cercherò di essere forte e di compiere un ulteriore passo avanti" ha commentato Morbido.

Ben diverso è lo stato d'animo di Valentino Rossi, che dalla sesta fila dovrà rimontare parecchio per mettersi in zone più nobili del gruppo: "Le due Yamaha ufficiali sono più forti di me, sono più veloci. Sono preoccupato perché mi aspettavo di essere più competitivo e voglio provare a esserlo. L'unico modo per riuscirci è lavorare e provare passo dopo passo a migliorare un po'. Ogni pista è diversa, sono un po' più veloce rispetto allo scorso anno nelle prove ma non basta per lottare per le posizioni migliori. Domani sarà dura partire da dietro, ma per il warm up possiamo provare qualcos'altro e sperare di essere un po' più veloci".