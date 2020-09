GP Catalogna, gioia Mir: "Vittoria ad un passo". Fine dell'incubo per Quartararo

MOTOGP CATALOGNA

Il digiuno da podio di Fabio Quartararo termina dopo due mesi ed un giorno. Il francese, che non finiva un GP tra i primi tre da Jerez-2, conquista il successo a Barcellona ottenendo nuovamente la testa della classifica generale: "Ho sofferto tanto l'ultimo mese, non salire sul podio da Jerez è stato molto complicato". Soddisfazione per Mir: "Suzuki ha fatto un gran lavoro, ormai la vittoria è ad un passo".

Una vittoria arrivata nel momento giusto, punti fondamentali in ottica Mondiale che riconsegnano a Quartararo le chiavi della classifica piloti: "Alla fine ho quasi distrutto la gomma, era quasi finita e sapevamo che la Suzuki sarebbe andata forte. E' stato un bene iniziare davanti, sono riuscito a fare dei sorpassi puliti nonostante l'inizio non del tutto buono".

Terzo podio di fila per Joan Mir che, con la sua Suzuki, sta vivendo un momento di forma eccezionale: "Mi sento molto bene, oggi abbiamo fatto una gara molto bella. Peccato perché Quartararo stava abbassando il passo e non sono riuscito a sorpassarlo alla fine. Suzuki ha fatto un gran lavoro, siamo entrambi sul podio e ora dobbiamo continuare così perché la vittoria è davvero vicina".

Barcellona da dimenticare per Rossi e Dovi Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Entusiasmo per, terzo e primo podio in stagione: "Non è stata semplice, tre gare di fila sono complicate e non sono al 100% della forma fisica dopo l'infortunio di Jerez alla spalla. Sono molto contento di questo risultato, sono rimasto concentrato per rimontare. Dedico la vittoria a tutte quelle famiglie che stanno soffrendo a causa del coronavirus e alla mia famiglia".

Vedi anche Motogp GP Catalogna: Quartararo è il nuovo leader Mondiale, cadono Dovizioso e Rossi