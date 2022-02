Bastianini da record a Sepang: "Siamo stati molto veloci, ma potevo fare meglio"

PRIMO LEADER

"Siamo migliorati anche sul passo gara, vogliamo andare forte anche lì"

Enea Bastianini è considerato uno degli outsider di lusso del prossimo campionato della MotoGP e i primi test di Sepang hanno confermato, che il pilota del team Gresini dirà la sua fin dalla prima gara in Qatar. "Tornare in moto è stato una bella emozione. Siamo stati molto veloci sia ieri sia oggi: se ieri abbiamo tolto un po' di ruggine, oggi abbiamo lavorato sulla velocità. Causa pioggia abbiamo fatto un solo time attack, ma è andato abbastanza bene", ha detto il ducatista, che ha segnato il record della pista. La stagione della MotoGP si apre a Sepang









































































































"In questi giorni abbiamo dato un occhio anche al passo di gara, con qualche piccola modifica di setup siamo migliorati parecchio pur partendo da un'ottima base. Ora tocca provare una nuova pista, partiremo tutti da zero e lavoreremo sicuramente in ottica gara: vogliamo essere veloci anche ì", ha aggiunto.

Sul record: "Non ero felicissimo quando ho letto il tempo sul display perché sono andato lungo alla prima curva. Il 1'57" era davvero vicino, era possibile farlo, ma non ho fatto altri tentativi".

A. ESPARGARO (APRILIA): "CONTINUIAMO IL LAVORO"

"Devo dire che i ragazzi a Noale, Albesiano e tutti gli ingegneri hanno fatto un buon lavoro. Fin dalla prima volta che ci sono salito, nel corso di un photo shooting, mi sono reso conto di quanto snella e compatta sia la nuova RS-GP, e so quanto sia difficile ottenere questo risultato. L'ergonomia, il telaio e tutte le novità la rendono estremamente più agile, permettendomi maggiore percorrenza specialmente nelle curve veloci. Dobbiamo però sempre considerare che si tratta del primo test e che siamo tutti estremamente vicini, è incredibile il livello della MotoGP attuale. Continuiamo il lavoro, non vedo l'ora di girare anche sul nuovo circuito di Mandalika".

MARTIN (DUCATI): "GIORNATA POSITIVA, PECCATO LA PIOGGIA"

"Seconda giornata positiva, abbiamo portato a casa tante informazioni che ci serviranno tra qualche giorno in Indonesia. Purtroppo nel pomeriggio ha piovuto e non abbiamo sfruttato la giornata a pieno, rimango molto soddisfatto di questo primo test".