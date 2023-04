Bagnaia: "Sono incavolato con me stesso. Ora testa bassa a lavorare per Austin"

Il campione del mondo getta al vento un podio ampiamenrte meritato... fino alla scivolata

© Getty Images "Stavo spingendo, è chiaro, ma mi sembrava tutto sotto controllo. Credo che fossimo al limite. Sono arrabbiato con me stesso. Pensavo di aver capito come si fa a... non cadere. È stato un weekend complicato e il piazzamento di oggi sarebbe stato perfetto. Caduta inspiegabile, ma sono incavolato lo stesso". Francesco Bagnaia non cerca scuse e fa autocritica sull'errore che lo ha privato di un piazzamento sul podio del GP d'Argentina, che gli avrebbe consentito di difendere la leadership nel Mondiale o più probabilmente (pensando al forcing finale di Zarco) di condividerla con Bezzecchi.

La stagione è lunga, è vero, maÈ successo appena ho toccato il gas: può capitare ma devo stare più attento. La stessa cosa - più o meno -. Non deve ricapitare, non voglia che si ripeta: ora testa bassa e lavorare per il Texas".

: quindi ora testa bassa e lavoriamo per il Texas".