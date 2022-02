Aleix Espargarò: "Un bel passo avanti, grazie Aprilia". Per Bagnaia "moto nuova e da scoprire, inutile cercare il tempo"

MOTOGP TEST SEPANG DAY 1

Alla fine della giornata inaugurale dei test malesi, i piloti della MotoGP toirano le somme del... primo giorno di scuola del nuovo anno.

Marc Marquez ritrova il piacere della routine quotidiana in sella, "Pecco" Bagnaia non si lascia condizionare da una classifica dei tempi tutt'altro che lusinghiera, Fabio Quartararo vede il bicchiere Yamaha... mezzo vuoto, Aleix Espargarò si gode il primato. Cè tutto questo e molto altro ancora nel bilancio dei piloti della MotoGP al termine della prima giornata di test del weekend di Sepang. Già pronti per tornare in pista nella giornata di domenica ed andare - tutti indistintamente - alla caccia della prestazione velocistica.

Aleix Espargarò

"Abbiamo messo a confronto due telai. Siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. La moto nuova rappresenta un bel passo avanti rispetto all'anno scorso: è più agile e stretta, gira meglio ed anche il motore è migliorato. A Noale hanno fatto un gran lavoro".

Marc Marquez

"Tornare in sella dopo il periodo che ho attraversato è stato molto bello, ma è stata anche una giornata lunga e dura. Mi sono trovato molto bene sulla moto e - soprattutto, è stata una giornata normale dopo tanto tempo. Buona, veloce, qualche piccolo errore: oggi... un po' di tutto. La nuova moto è migliore ma dobbiamo ancora capire tante cose perché le differenze sono tante. Ha un carattere diverso ed ho bisogno di trovarne i limiti. Ed è a questo che servono i test precampionato. Nella seconda giornata servirà fare più giri di fila per continuare ad imparare e comprendere".

Fabio Quartararo

"Sono contento del passo ma per quanto riguarda il passo, subito prima con le medie avevo fatto ventisei giri ed il progresso che abbiamo fatto montando le soft non è stato granché. Ci dobbiamo riprovare domenica. In generale devo migliorare perché non avevamo abbastanza velocità in curva, che di solito è un punto di forza della nostra moto. Dopo questi ultimi tre mesi, devo concentrarmi e guidare meglio domani, quando avrò un po' di cose interesanti da provare".

Francesco Bagnaia

"Abbiamo una moto nuova e dobbiamo capirla. Non abbiamo lavorato sui tempi. Con la moto vecchia sarei andato molto più forte ma sarebbe stato del tutto inutile. Abbiamo usato pneumatici molto duri per poter girare a lungo. Ho visto dei passi avanti e quindi sono soddisfatto".

Pol Espagarò

“È bellissimo tornare in sella e specialmente con questa moto. C'è un sacco di lavoro da fare e con soli cinque giorni di test non possiamo sprecare un minuto. C'è molto da scoprire e speriamo di poter esplorare ancora il potenziale della moto domenica. Io ho lavorato con le mescole medie, ho provato tante cose e non sono andato a caccia dei tempi. Per quello c'è tempo domani".