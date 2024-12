Secondo Tuttomercatoweb il Venezia vuole regalare Elan Ricardo a Di Francesco già a gennaio. Centrocampista centrale classe 2004, il colombiano verrebbe prelevato dal CD La Equidad Seguros SA (sin qui 18 partitw, 2 gol, 3 assist) per 1,7 milioni di euro per il 70%. A lungo seguito dai veneti, piaceva anche al Watford: diventerebbe il primo colombiano a giocare con la maglia del Venezia in Serie A.