Eusebio Di Francesco sta valutando attentamente la sfida contro il Napoli, tuttavia il tecnico dei lagunari guarda già al mercato di gennaio: "Non amo molto parlare di mercato prima di una partita, comunque è un insieme di più aspetti, cerchiamo di vederla come una opportunità per migliorarci ed è ovvio che chi di dovere come i direttori staranno già pensando e lavorando per farlo" ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa.