Il Venezia deve dare una svolta alla propria stagione e per farlo è pronto a compiere una serie di operazioni in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb uno degli obiettivi sarebbe Alessio Zerbin che non sta trovando spazio nel Napoli di Antonio Conte e per cui i lagunari avrebbero già avviato i contatti con i partenopei.