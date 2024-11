Intervistato dai colleghi di Laziosiamonoi.it, Matias Vecino ha parlato del suo futuro in biancoceleste raccontando anche un retroscena: "Sono felice alla Lazio - ha esordito -. L'anno scorso ero a un passo dal firmare per il Galatasaray, Muslera ha cercato di convincermi. Ma non c'è stato tempo".