Costretto a lasciare il Manchester United dopo l'arrivo in panchina di Ruben Amorim, Ruud Van Nisterlooy potrebbe restare fermo per poco tempo. L'ex bomber olandese infatti, è in lizza per il nuovo allenatore del Coventry City, club della seconda divisione inglese. Dovrà vedersela con Frank Lampard, anch'esso tra i candidati.