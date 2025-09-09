Ufficiale: Postecoglou è il nuovo allenatore del Nottingham Forest

Ange Postecoglou è il nuovo allenatore del Nottingham Forest. Lo comunica il club biancorosso in una nota sul proprio sito ufficiale a poche ore dall'ufficializzazione dell'esonero di Nuno Espirito Santo. Postecoglou è reduce dall'esperienza al Tottenham, che si è chiusa con la vittoria dell'Europa League. "Portiamo nel club un allenatore con una comprovata e costante esperienza nella conquista di trofei - ha sottolineato il proprietario della società inglese Evangelos Marinakis - La sua esperienza nell'allenare squadre ai massimi livelli, insieme al suo desiderio di costruire qualcosa di speciale con noi al Forest, lo rendono una persona fantastica per aiutarci nel nostro percorso e raggiungere costantemente tutte le nostre ambizioni". "Dopo aver ottenuto la promozione in Premier League e aver costruito stagione dopo stagione, ora dobbiamo fare il passo giusto per competere con i migliori e lottare per i trofei - ha concluso - Ange ha le credenziali e il curriculum per farlo, siamo entusiasti che si unisca a noi nel nostro ambizioso percorso".