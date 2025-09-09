Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Ufficiale: Postecoglou è il nuovo allenatore del Nottingham Forest

09 Set 2025 - 15:01

Ange Postecoglou è il nuovo allenatore del Nottingham Forest. Lo comunica il club biancorosso in una nota sul proprio sito ufficiale a poche ore dall'ufficializzazione dell'esonero di Nuno Espirito Santo. Postecoglou è reduce dall'esperienza al Tottenham, che si è chiusa con la vittoria dell'Europa League. "Portiamo nel club un allenatore con una comprovata e costante esperienza nella conquista di trofei - ha sottolineato il proprietario della società inglese Evangelos Marinakis - La sua esperienza nell'allenare squadre ai massimi livelli, insieme al suo desiderio di costruire qualcosa di speciale con noi al Forest, lo rendono una persona fantastica per aiutarci nel nostro percorso e raggiungere costantemente tutte le nostre ambizioni". "Dopo aver ottenuto la promozione in Premier League e aver costruito stagione dopo stagione, ora dobbiamo fare il passo giusto per competere con i migliori e lottare per i trofei - ha concluso - Ange ha le credenziali e il curriculum per farlo, siamo entusiasti che si unisca a noi nel nostro ambizioso percorso". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:47
Pisa, Cuadrado: "Offerte dalla Spagna, ma qui mi conquisto il Mondiale"
15:30
Fenerbahce, Domenico Tedesco il favorito per la panchina
15:01
Ufficiale: Postecoglou è il nuovo allenatore del Nottingham Forest
14:00
Fiorentina, si lavora al rinnovo di Mandragora
13:15
Hancko: "Al-Nassr? Dovrei giocare altri 20 anni all'Atletico per guadagnare così tanto"