Si prospetta una vera e propria asta in estate per Thomas Kristensen con l'Udinese che guarda con attenzione. Il giocatore bianconero è finito nel mirino di diverse squadre in Italia e all'estero come riportato da Tuttomercatoweb.com con Milan e Juventus sugli scudi, ma costretti a far attenzione alla concorrenza dalla Premier League dove non mancano gli estimatori come Nottingham Forest e Bournemouth.