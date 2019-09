Prima del match tra Inter e Udinese a San Siro, il ds dei friulani Pierpaolo Marino ha chiarito perché Rodrigo De Paul è rimasto in bianconero. "Non sono arrivate offerte da titolare della Nazionale argentina, lui sa che è arrivato a quella passerella grazie a noi quindi non ci sono problemi", le parole del dirigente a Dazn.