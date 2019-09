Inseguito dal Milan e dalla Fiorentina ma non solo. Per Rodrigo De Paul è stata un'estate 'agitata': "Sono felice che il mercato sia finalmente finito, sono girate troppe voci in questi mesi. Sono contento di essere rimasto, l'Udinese ha fatto di tutto per trattenermi e ha respinto anche le offerte ricevute". Il centrocampista, dal ritiro della nazionale argentina si mostra dunque soddisfatto: "Udine è come la mia seconda casa e grazie al club ho conquistato anche la Nazionale. Ora voglio soltanto continuare a dare il meglio di me, lavorando sempre più sodo giorno dopo giorno".