In passato era stato trattato da Milan e Inter, ma il suo approdo in Italia sfumò di anno in anno. Ora però Kostas Mitroglu è davvero a un passo dall'approdo in Serie A e secondo il Corriere dello Sport l'attaccante di proprietà del Galatasaray è in trattativa con Lecce, Spal e Udinese.

Tempo reale mercoledì 07 agosto