Eljif Elmas, corteggiato da tempo dal Valencia, sceglie invece il Torino per ripartire dopo la parentesi al Lipsia. I granata, fa sapere Relevo, hanno affondato il colpo per l'ex Napoli: affare in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 17 milioni di euro. Ma non è tutto: i granata hanno sorpassato la Lazio per Cesare Casadei, ormai in procinto di unirsi alla squadra di Vanoli.