In casa Torino prosegue la caccia all'attaccante. Simeone del Napoli e Beto dell'Everton sono gli obiettivi principali, ma entrambi i club, dopo una apertura iniziale hanno frenato. In settimana, conferma La Stampa, il ds Vagnati farà un nuovo tentativo. Previsti anche nuovi contatti con il Chelsea per Cesare Casadei.