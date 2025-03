Ennesimo gol da quando è arrivato al Torino per Eljif Elmas, che partita dopo partita si sta conquistando sul campo la riconferma anche nella prossima stagione. Il centrocampista macedone è in prestito dal Lipsia con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Una cifra importante per Cairo, che però proverà a trattare con i tedeschi per non farsi sfuggire l'ex Napoli.