Secondo La Stampa, il Torino a gennaio farà spese a Milano. Per sostituire l'infortunato Zapata si guarda a Luka Jovic, ormai fuori dal progetto del Milan, e a Joaquin Correa, stessa situazione nell'Inter. Più forte l'attrazione verso il primo, anche per una questione di caratteristiche (più simili al colombiano), per il quale il club rossonero potrebbe anche chiedere una futura prelazione per Ricci.