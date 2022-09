Tanti se, nessun rimpianto: il Psg cede Icardi, Maurito prova a rilanciarsi al Galatasaray

MERCATO

Accordo tra il club parigino e i turchi: l'argentino riparte dalla Turchia

© instagram A 29 anni, con un seguito di interrogativi pesanti come un macigno e il rammarico per ciò che sarebbe potuto essere e ciò che invece è diventato, la carriera di Mauro Icardi riparte, in prestito, al Galatasaray. L'argentino lascia dunque il Psg, relegato ormai tra i reietti, costretto ad allenarsi con le riserve con la sola prospettiva di giocare tra i dilettanti se fosse rimasto fino alla scadenza del contratto nel 2024, e prova a rilanciarsi in Turchia dove il mercato chiude ufficialmente domani. Lascia Parigi, dove aveva trovato un dorato rifugio dopo l'allontanamento dall'Inter nell'estate del 2019: se ne va dopo 92 presenze, 38 gol, 10 assist, tanto gossip e ancor più polemiche. Più o meno le stesse che avevano accompagnato gli ultimi suoi mesi nerazzurri.

Come a Milano, anche a Parigi saranno in pochi a rimpiangerlo. Esito tanto paradossale quanto purtroppo scontato nel percorso professionale di un attaccante le cui scelte extra-calcistiche e i continui rumors relativi al movimentato rapporto coniugale con Wanda Nara, hanno reso sempre più protagonista delle pagine di gossip piuttosto che di quelle calcistiche. Il Galatasaray, imbottito di ex "italiani" (Mertens, Torreira, Seferovic, Muslera), può essere la tappa per una degna ripartenza. All'alba dei 30 anni (li compierà il prossimo 19 febbraio) Maurito ha tutto il tempo per rilanciarsi. A patto che sia il primo a volerlo veramente.