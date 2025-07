Gabriel Strefezza si appresta a diventare un giocatore dell'Olympiacos e nel frattempo saluta i tifosi del Como. "Li ringrazio, c’è un bellissimo tifo e adesso hanno un tifoso in più - ha detto a Sky Sport -. Forza Como". Poi sguardo rivolto già al futuro: "Sono pronto e carico. Giocare in Champions? Bellissima emozione, non vedo l’ora di cominciare".