Inter, Napoli e Atalanta non si giocheranno soltanto lo scudetto fino alla fine, ma sono pronte ad affrontarsi per accaparrarsi le prestazioni di Oumar Solet. Il calciatore francese ha impressionato nelle poche partite disputate dal suo arrivo all'Udinese e ciò ha scatenato un'asta fra le tre big italiane che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sono pronte a contenderselo in estate per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.