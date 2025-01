Jonathan David, in scadenza a giugno con il Lille, sta valutando il da farsi. La punta canadese, tra i profili a parametro zero più corteggiati, piace in Serie A a due club secondo Sky Sports News. Trattasi di Juventus e Inter che avrebbero già presentato delle offerte. Ma attenzione alla Premier: ben quattro club inglesi avrebbero contattato l'entourage del bomber.