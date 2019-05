SERGIO RAMOS: "RESTO AL REAL, SONO MADRIDISTA"

30/05/2019

Dopo giorni di voci e illazioni sul futuro di Sergio Ramos è stato lo stesso capitano del Real a fare chiarezza sulle sue intenzioni in una conferenza stampa: "Resto qui, sono madridista. Voglio chiudere qui la carriera come ho sempre detto. C'erano delle cose da chiarire tra me e il presidente e lo abbiamo fatto: tra di noi c'è un rapporto come tra padre e figlio e capita di discutere e di chiarirsi faccia a faccia. L'offerta della Cina c'era ma non mi ha mai interessato, il tema economico è completamente secondario. Qui sono e qui resto, al Real".