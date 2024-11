Leonardo Semplici è in attesa di trovare una panchina e spera di non dover spettare ancora a lungo. "Mi auguro presto... Mi sto cercando di preparare, mi sto documentando, guardo partite di Serie A, Serie B, calcio estero, ma soprattutto mi tengo pronto per un'eventuale chiamata con l'obiettivo di cercare attraverso le qualità dei giocatori di centrare l'obiettivo che la società mi chiederà", ha detto l'allenatore a Tuttomercatoweb.