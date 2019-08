In uscita dall'Udinese, per Simone Scuffet potrebbero aprirsi le porte della Serie B. Secondo quanto riferito da Sky, e ripreso da udineseblog.it, l'estremo difensore potrebbe approdare allo Spezia: i liguri sono a caccia di un portiere e stanno portando avanti il dialogo con i friulani, con l'affare che si starebbe per chiudere sulla base del prestito.