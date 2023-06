Sassuolo, Carnevali: "Frattesi? Non ci soddisfa nessuna delle proposte arrivate finora"

SASSUOLO

L'ad dei neroverdi: "Se ci saranno opportunità bene, se no continueremo con Frattesi nella prossima stagione"

Nel giorno dell'apertura del calciomercato estivo 2023, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, lancia un chiaro avvertimento a tutte le corteggiatrici di Davide Frattesi. "In questo momento parecchie società hanno possibilità di prenderlo, non solo Inter e Roma, ma quello che posso dire è che non ci soddisfa nessuna delle proposte arrivate finora, crediamo che il valore di Frattesi sia superiore - le parole del dirigente intervistato al 'Grand Hotel Rimini' -. Noi siamo in una condizione favorevole come club, avendo fatto cessioni importanti l'anno scorso; se ci saranno opportunità bene, se no continueremo con Frattesi nella prossima stagione".

Frattesi rischia di essere un po' come sora camilla che tutti la vogliono e nessuno la piglia. Le big italiane sono in fila per lui, ma nessuna ha ancora fatto pervenire al Sassuolo l'offerta giusta. "Oggi inizia il calciomercato, in questa cornice fantastica e vediamo chi farà questo colpo da maestro - ha spiegato Carnevali -. Incontreremo l'Inter, ma anche tante altre società; siamo all'inizio, siamo lontani, nella giornata di oggi vedremo cosa succederà".

L'Inter ha proposto il cartellino di Mulattieri e 23-24 mln di euro, cifra ancora lontana dalla richiesta di Carnevali che ne vorrebbe 35. Il club nerazzurro, però, ha già chiarito che non parteciperà a eventuali aste, avendo già prefissato un budget per l'operazione, contando, tra l'altro, sulla preferenza di Frattesi a vestire la maglia interista.

Con il Milan che pare ormai orientato su altre piste e la Juve che ha come obiettivo principale Sergej Milinkovic-Savic, ad approfittare della situazione di stallo tra Inter e Sassuolo dopo l'intoppo tra Brozovic e l'Al Nassr potrebbe essere la Roma, forte di quel 30% che detiene sulla rivendita del giocatore. Anche Pinto, però, come Marotta non vuole innescare aste.