Sassuolo, Carnevali su Berardi: "A oggi nessuna richiesta, Atalanta e Juventus..."

Intervistato da GR Parlamento, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha fatto il punto sul futuro di Domenico Berardi: a gennaio l'esterno dei neroverdi potrebbe salutare. "A oggi non c'è nessuna richiesta, vedremo più avanti - ha detto il noto dirigente -. In passato è stato più volte vicino all'addio, penso alle offerte di Juventus e Atalanta. Poi però, per un motivo o per un altro, in primis la nostra volontà e poi quella del giocatore non si è arrivati alla soluzione".