Sassuolo, Carnevali: "Non ho avuto contatti con la Roma"

Giovanni Carnevali ha tutta l'intenzione di proseguire la propria avventura al Sassuolo. Nel pre-partita con il Milan il dirigente del Sassuolo ha smentito eventuali contatti con la Roma: "Non c’è nulla, non ho avuto nessun contatto con la Roma. Sono abituato a lavorare in questo modo. La Roma è un club a livello mondiale, ma in questo momento penso che sia giusto essere concentrato sul Sassuolo. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A, ma sappiamo che dobbiamo lavorare molto”.