Sampdoria, in porta arriva Cragno

Toccherà ad Alessio Cragno difendere la porta della Samp dopo l'infortunio di Samuele Perisan al debutto col Cosenza. Questa prima parte di stagione ha visto un valzer di portieri che si sono alternati: da Marco Silvestri (ceduto all'Empoli) a Simone Ghidotti (attualmente infortunato per un problema muscolare e starà fermo per un mese) fino al baby Paolo Vismara e Nicola Ravaglia, da settimane fuori dal progetto tecnico. Visto che Perisan potrebbe stare fuori diverse settimane ma solo oggi, dopo gli esami, si avrà la certezza il ds della Samp Pietro Accardi ha preferito non correre rischi puntando sull'estremo difensore del Monza che ormai era ai margini della squadra: 30 anni, da quando è stato acquistato dai lombardi nella stagione 2022-23 solo una presenza frenato da alcuni problemi fisici e dall'esplosione di Michele Di Gregorio. Nel mezzo il prestito al Sassuolo con appena tre presenze. Era stato in precedenza cinque stagioni al Cagliari conquistando anche la Nazionale. Adesso l'occasione per rilanciarsi alla Sampdoria dopo tre anni lontano dai riflettori. E' stato acquistato a titolo definitivo, per lui contratto di sei mesi.