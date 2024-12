Le parole di Mohamed Salah hanno gelato i tifosi del Liverpool facendo chiaramente capire come non ci siano i presupposti per proseguire assieme oltre l'estate del 2025. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com l'entourage dell'egiziano starebbe dialogando da alcune settimane con il Paris Saint Germain con l'obiettivo di finalizzare il colpo per la prossima stagione.