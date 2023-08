Roma, ufficiale il ritorno di Paredes: "Voglio continuare a vincere"

© asroma

"Bentornato a casa Leo! La Roma ha ufficializzato il ritorno in giallorosso di Paredes, che martedì ha svolto le visite mediche insieme all'altro nuovo arrivo dal Psg Renato Sanches. Il centrocampista argentino campione del mondo, classe 1994, è stato acquistato a titolo definitivo dal Psg e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. "Tornare a Roma è sempre un'emozione, farlo per giocare con la maglia della Roma lo è ancora di più - le parole rilasciate ai canali ufficiali del club - Ringrazio i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato e la società per avermi riportato nel Club che mi ha lanciato in Europa: lo scorso anno ho vissuto una gioia immensa con il Mondiale, ora voglio continuare a vincere e sono convinto di poterlo fare con questa squadra”. Cresciuto nel Boca Juniors, Paredes è arrivato alla Roma nell'estate 2014, dopo una breve parentesi nel Chievo. In giallorosso è rimasto due stagioni, intervallate da un'esperienza all'Empoli.