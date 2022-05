Roma, nodo Zaniolo: avvicinarsi alla scadenza o rinnovo con clausola

Dopo la festa per lo storico trionfo in Conference, in casa Roma c'è da sciogliere il nodo Zaniolo. Reduce dal gol che ha deciso la finale di Tirana, il trequartista giallorosso è in scadenza nel 2024 ed è in attesa di una mossa del club con l'adeguamento di ingaggio nel mirino. Cifre alla mano, Nicolò punta a pareggiare lo stipendio di sei milioni di Abraham e Pellegrini, ma la situazione è ancora tutta in evoluzione e non si possono escludere colpi di scena sul caso. Al momento, del resto, sul tavolo dei dirigenti giallorossi sembrano esserci due opzioni per Zaniolo: rischiare di avvicinarsi alla scadenza o piazzare subito un rinnovo con clausola.

