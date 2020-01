Roma, Florenzi in uscita: lo vuole il Valencia

ROMA

L'avventura di Alessandro Florenzi alla Roma potrebbe chiudersi a breve. Da qualche giorno il Valencia si è fatto sotto per l'esterno giallorosso e starebbe cercando di piazzare l'affondo definitivo. Secondo quanto si apprende, la trattativa tra i club sarebbe ormai in fase avanzata e presto potrebbero arrivare importanti novità sul futuro del giocatore. Ai margini del progetto di Fonseca e con gli Europei all'orizzonte, del resto, Florenzi ha bisogno di giocare e, a malincuore, non può permettersi di rimanere a far panchina a Roma.

Una situazione complicata da gestire per tanti motivi. Sia tecnici che emotivi. Dunque ecco perché l'interesse del Valencia capita al momento giusto per il laterale giallorosso, che proprio in Liga potrebbe ritrovare la visibilità e gli stimoli giusti per convincere Mancini a puntare ancora su di lui per Euro 2020. Una chance importante da sfruttare, che in un certo senso accontenterebbe un po' tutti. Il giocatore, la Roma e il club spagnolo. E infatti l'impressione è che l'affare possa andare in porto. La trattativa è ben avviata, tanto che a Trigoria è già andato in scena un incontro col procuratore del giocatore per fare il punto della situazione. Per chiudere la questione mancherebbe solo da definire un ultimo dettaglio: la formula del trasferimento. Il Valencia vorrebbe il prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions, la Roma e lo stesso Florenzi vorrebbero invece il trasferimento a titolo definitivo o comunque un prestito con obbligo di riscatto. Un "tira e molla" destinato quasi certamente a trovare una soluzione nelle prossime ore. Nel frattempo Florenzi ha già le valigie pronte.