Roma, è arrivato Matic: visite mediche e firma sul contratto

colpo in mezzo

Il serbo arriva a parametro zero: firmerà un contratto annuale con opzione sul secondo, legata al numero di presenze nella prossima stagione

Nemanja Matic è pronto per la Roma. Il centrocampista serbo, secondo acquisto del club giallorosso dopo il portiere Svilar, è sbarcato verso le 10 nella Capitale dove in giornata effettuerà le visite mediche a Villa Stuart per poi firmare un contratto annuale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus con opzione sul secondo, legata al raggiungimento del 50% di presenze nella prossima stagione. "Sono felice" le prime parole di Matic. © Getty Images

Matic, in scadenza di contratto con il Manchester United dopo cinque stagioni, che ne ha ufficializzato l'addio, arriva a parametro zero. Matic, classe 1988, ritroverà José Mourinho, che lo ha allenato al Chelsea e allo United, e lo ha voluto fortemente anche in giallorosso.

"Nemanja è un giocatore fantastico. Tutti conoscono il mio rapporto con lui, è uno dei ragazzi che ha la mia fiducia", ha detto di lui lo Speciale One. Nella rosa dovrebbe prendere il posto a centrocampo, almeno numericamente viste le differenti caratteristiche tecniche, di Mkitharyan, destinato all'Inter.