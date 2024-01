Il Brasile vuole Mourinho ma lo Special One attende la mossa della Roma

roma

La federcalcio brasiliana contatta il procuratore del portoghese. Ma il vicino addio di Tiago Pinto potrebbe rafforzare lo Special One

Come mai José Mourinho è tornato a parlare di futuro quando solo pochi giorni fa aveva detto che non avrebbe più affrontato la questione? Ovviamente il tecnico portoghese ha solo risposto a una domanda che gli è stata posta in conferenza dopo la Cremonese ma il tema torna d'attualità anche perché il Brasile, dopo il no di Carlo Ancelotti che ha rinnovato col Real Madrid, è tornato alla carica per lo Special One. L'allenatore portoghese, in scadenza a giugno 2024, è convinto che i Friedkin non abbiano preso ancora una decisione sulla guida tecnica della prossima stagione e quindi attende un segnale in tal senso.

Per questo, scrive il Corriere dello Sport, ha risposto più o meno così ai vertici della Federcalcio brasiliana dopo il contatto col procuratore Jorge Mendes: adesso non posso perché ho un contratto con la Roma, più avanti vedremo. Anche perché pure in Brasile la situazione non è proprio fluida, col presidente Ednaldo Rodrigues appena rimosso per presunte irregolarità nelle elezioni del 2022 e il sesto posto nel girone (oltretutto senza Neymar, infortunato) che mette a rischio la partecipazione ai prossimi Mondiali.

Situazione molto fluida, dunque, a cui va aggiunto un tassello non di poco conto. Secondo il quotidiano romano, Tiago Pinto ha i giorni contati alla Roma. Già al termine della sessione invernale di mercato, quindi a inizio febbraio, il gm dovrebbe lasciare i giallorossi e questo, indirettamente, potrebbe rafforzare la figura di Mourinho con cui il connazionale ha avuto spesso diversità di vedute. La Roma sta valutando come nuovo ds François Modesto (che però il Monza non molla) e Frederic Massara, un passato giallorosso e senza contratto dopo la fine dell'esperienza col Milan.

