De Zerbi e l'ipotesi Roma: "Per ora c'è poco o niente, e quel poco lo tengo per me"

03/06/2019

Tra i candidati alla panchina della Roma c'è anche De Zerbi. Lo stesso allenatore del Sassuolo ha oggi ammesso che un piccolo contatto esplorativo coi giallorossi c'è stato, ma al momento non esiste una vera e propria trattativa. Per ora, almeno: l'ammissione del tecnico bresciano lascia infatti intendere che potrebbe esserci un'evoluzione positiva.



"Per il momento c'è poco o niente" ha raccontato l'allenatore del Sassuolo a Sky. "Se e quando ci fosse un'offerta interessante ne parlerei con il Sassuolo. Io qui sto bene, ho un ottimo rapporto col presidente Squinzi, andrei via solo per una squadra che continuasse a permettermi di fare il mio gioco e di divertirmi. Le cose che si leggono vanno oltre la realtà dei fatti. Ora come ora non so cosa succederà, io di certo non sono in cerca di qualcosa di nuovo ma se poi qualcuno mi vorrà sarò pronto ad ascoltare".