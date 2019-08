Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo l'amichevole fra Roma e Real Madrid, sarebbe in programma un incontro fra il direttore sportivo dei giallorossi, Gianluca Petrachi, e l'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, per parlare del rinnovo del giovane ex Inter. La richiesta del giocatore è di 2,5 milioni, i capitolini offrono 1,7 più bonus. L'accordo si può trovare a metà strada.