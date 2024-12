Con Pellegrini e Cristante in procinto di salutare, la Roma sta vagliando il mercato anche sul fronte dei centrocampisti. Il nome nuovo è quello di Doucouré, di proprietà dell'Everton e in scadenza a giugno con il club inglese. In seconda battuta attenzione ai nomi di Prati e Reitz, quest'ultimo tesserato con il Borussia Monchengladbach.