Sull'asse Torino-Roma si registra una frenata per Rugani. La trattativa, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe infatti in stand-by. Prima di acquistare nuovi difensori, Fonseca vuole infatti valutare sul campo il nuovo arrivato Mert Cetin. Se il giocatore non convincerà il tecnico, i giallorossi daranno l'assalto al centrale bianconero con la formula del prestito con obbligo di riscatto nel 2020 fissato a circa 25 milioni.