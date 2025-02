Il contratto di Stephan El Shaarawy con la Roma è in scadenza a giugno 2025, ma l'attaccante è tranquillo perché a breve potrebbe scattare il rinnovo automatico: "Per attivare l'opzione ci sono delle condizioni da raggiungere che sono molto vicine. Non ci sarebbe bisogno di nessuna proposta o trattativa. Vedremo cosa succederà"