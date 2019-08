Il ds della Roma, Gianluca Petrachi, ha puntato il dito contro il mercato lungo. “Fortunatamente sta per finire questo mercato, una fase di trattative così lunga è un'agonia. Per noi addetti ai lavori è un massacro condividere ogni giorno con ragazzi che possono pensare di andar via o meno. In Premier è chiuso il giorno prima dell’inizio del campionato, è una cosa che bisognerebbe fare anche in Italia", ha detto a Dazn.