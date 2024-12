Roma, per l'attacco spunta l'idea Raspadori

Giacomo Raspadori non sta trovando spazio nel Napoli di Antonio Conte, un motivo che potrebbe spingerlo a muoversi nei prossimi mesi. Nonostante la società partenopea non ha intenzione di liberarlo già a gennaio, secondo quanto riportato a La Gazzetta dello Sport, la Roma potrebbe diventare l'occasione per muoversi in anticipo. La società giallorossa è a caccia di un rinforzo in attacco per il mercato invernale e il nome dell'azzurro farebbe al caso giusto.