Sirene inglesi per Zeki Celik. Stando a Sky Sport, il Fulham avrebbe avanzato un'offerta per l'esterno della Roma. Al momento il club giallorosso avrebbe respinto l'assalto impostato sulla base di un prestito con opzione di riscatto. La Roma potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di una cessione del giocatore solo con almeno un obbligo di riscatto.