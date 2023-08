Roma, l'attesa per Lukaku e la paura per Dybala: domenica double-face per Mourinho

© afp

Un giorno di attesa e di speranza. Attesa per Lukaku e speranza per Dybala. La Roma che dopo due giornate guarda una classifica che certo non piace (pareggio contro la Salernitana all'esordio, sconfitta ieri sera a Verona) prova a trovare consolazione (e forza) dal mercato e dall'infermeria. Con lo sguardo già rivolto al big match del primo settembre contro il Milan, Mourinho fa i conti con numeri deficitari: l'attacco giallorosso rischia ora di perdere anche l'argentino, le sue condizioni vanno valutate, l'adduttore destro ha mandato un altro pericoloso avviso. Non ci sono certezze al momento, meno forse di quante riguardano invece Lukaku: l'accordo per il prestito con il Chelsea è vicino, tra richiesta (10 milioni) e offerta (5 milioni + 2 di bonus) ballano 3 milioni di euro, distanza che le parti hanno piena e comune volontà di colmare. L'attaccante belga si è detto pronto a volare a Roma per firmare: in realtà sta ancora trattando sull'ingaggio, ma la disponibilità a scendere a 7,5 milioni ha indirizzato la discussione sui binari della positività. Che sia oggi, o al più tardi domani, Mourinho conta di avere con sè Big Rom, con la consapevolezza che sulla sua condizione ci sarà però da lavorare dopo due mesi di allenamenti lontano dal gruppo. Per questo, in vista del big match contro il Milan, le notizie che arriveranno dall'infermeria sono importanti tanto quanto quelle provenienti dal mercato.